Торговый центр «Мегу. Дыбенко» эвакуировали

Автор: Анастасия Щербакова
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Вечером, 23 декабря было решено эвакуировать посетителей и сотрудников здания ТЦ «Меги. Дыбенко» во Всеволожском районе. Причины пока неизвестны.

Информация появилась в социальных сетях. Около 20 часов вечера покупатели были вынуждены прервать покупки и покинуть здание. Работа магазинов была приостановлена.

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Торговый центр «Мегу. Дыбенко» эвакуировали эвакуация людей, чп, происшествие, мега дыбенко, Ленобласть, Всеволожский район
«Есть вероятность, что сегодня торговый центр не откроется, так как работает он до десяти часов вечера», — сообщил источник, не уточнив причину эвакуации.

К 21:00 центр все-таки продолжил работу. Предположительно, сработала система пожарной безопасности.

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