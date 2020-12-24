С 2021 года для курильщиков введут новые запреты 

Новые правила для курильщиков вступают в силу уже 1 января 2021 года, рассказал в беседе с «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

В частности, курение запретят на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складов. Соответствующее постановление подписали в правительстве России еще в сентябре 2020 года. Курить на указанных территориях можно будет исключительно в специально предназначенных местах, обозначенных табличкой «Место для курения».

Ранее мы сообщали, что запреты для курильщиков в Ленобласти станут строже: будет запрещено курить на остановках, у входов в ТЦ, в парках и скверах.