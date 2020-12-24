Эксперты назвали города с самым высоким ростом цен на новостройки

Кемерово, Мурманск, Хабаровск, Тула и Набережные Челны стали лидерами по удорожанию новостроек среди крупных российских городов, они показали рост стоимости квадратного метра на 30-33% с начала 2020 года, говорится в сообщении портала «Мир квартир».

Портал проанализировал рынок в 70 городах страны с населением более 300 тысяч человек. В сообщении указывается, что в Москве рост цен составил 17% — до 260 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье в Подмосковье прибавило 14,3% — до 111 тысяч рублей за «квадрат». В Санкт-Петербурге цены выросли на 18,8% — до 150 тысяч рублей. Однако в лидерах оказались Кемерово (+32,9%, рост до 59 тысяч рублей), Мурманск (+32,5%, до 67 тысяч рублей), Хабаровск (+30,7%, до 106 тысяч рублей ), Тула (+30,6%, до 72,5 тысячи рублей) и Набережные Челны (+30%, до 65,7 тысячи рублей).

В целом, учитывая рынок жилья в 70 городах, средняя цена «квадрата» поднялась на 19%.

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