В Ленобласти выявили 227 новых зараженных коронавирусом 24 декабря

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 227 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 22 224, выздоровели — 19 398.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалево (+3), Подборовье (+1).

Волосовский район: Волосово (+5), Сумино (+2), Торосово (+1), Клопицы (+1).

Волховский район: Волхов (+7), Паша (+1), Новая Ладога (+3) .

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+7), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+10), Кузьмоловский (+1), Старая (+2), Агалатово (+1), Юкки (+1), Заневка (+1), Пески (+1), Кальтино (+1), Кавголово (+2), Каскад (+2).

Выборгский район: Выборг (+14), Перово (+1), Гончарово (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Каменка (+1), Кирпичное (+1), Пруды (+1), Матросово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+14), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+3), Химози (+1), Новый Учхоз (+1), Вайялово (+1), Черново (+1), Воскресенское (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+11), Усть-Луга (+1), Новопятницкое (+1).

Киришский район: Кириши (+11).

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Синявино (+2), Назия (+1), Мга (+1).

Ломоносовский район : Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Горбунки (+1), Гора-Валдай (+1), Лопухинка (+1), Разбегаево (+2), Копорье (+1), Телези (+1), Райкузи (+3) .

Лужский район: Луга (+10), п. Пансионат «Зеленый Бор» (+1).

Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+9), Вознесенье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+3), Саперное (+1), Кузнечное (+2), Кривко (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+5), Радовель (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+9), Ганьково (+3).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+1), Новолисино (+2), Сельцо (+1), Рябово (+1), Радофинниково (+2), Шапки (+1), Горки (+1) , Обуховец (+1).