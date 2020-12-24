26 декабря в Гатчине пройдет донорская суббота

Желающих сдать кровь будут ждать 26 декабря с 8.30 до 11.00 в Гатчинской межрайонной больнице на Рощинской, 15Б.

При себе необходимо иметь паспорт. Всем донорам выдадут справку на двухдневный отпуск и поддержат компенсационной выплатой на питание в размере 1207,55 рублей. Требования к донорам остаются без изменений — от 18 лет, вес более 55 кг, отсутствие хронических заболеваний и хорошее самочувствие.

Более подробная информация по телефонам: 8 (813) 713-51-57, 8 (911) 752-95-25.