В отношении молодых художников-граффитистов, расписавших вагоны на железнодорожной станции Мга в Кировском районе, возбуждено уголовное дело о вандализме.

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Художники задержаны. Ими оказались двое студентов московских вузов в возрасте 19 лет и 21 года. Они нанесли граффити с помощью аэрозольных баллончиков на несколько вагонов пригородного электропоезда.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Молодые люди отпущены под подписку о невыезде.