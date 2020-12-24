В отношении молодых художников-граффитистов, расписавших вагоны на железнодорожной станции Мга в Кировском районе, возбуждено уголовное дело о вандализме.
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24.12.2020 61
Художники задержаны. Ими оказались двое студентов московских вузов в возрасте 19 лет и 21 года. Они нанесли граффити с помощью аэрозольных баллончиков на несколько вагонов пригородного электропоезда.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Молодые люди отпущены под подписку о невыезде.