Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, как была перестроена работа в условиях COVID-19.

«Я думаю, что пройдет еще полгода, год и мы станем свидетелями создания уникальной российской платформы, которая добавит нам свободы действий», – отметил Сергей Перминов

По данным Перминова, Россия в вопросах цифровизации прошла путь, на который в обычных условиях потребовалось бы до 10 лет.

«Можно сказать, что мы стали свидетелями очень быстрой, квантовой цифровизации», – сказал Сергей Перминов

По словам Перминова, несмотря на то, что первые две недели были непростыми, со временем дистанционная работа добавила определенную мобильность. А сама пандемия COVID-19 посодействовала цифровизации.