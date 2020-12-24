Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, как была перестроена работа в условиях COVID-19.
«Я думаю, что пройдет еще полгода, год и мы станем свидетелями создания уникальной российской платформы, которая добавит нам свободы действий», – отметил Сергей Перминов
По данным Перминова, Россия в вопросах цифровизации прошла путь, на который в обычных условиях потребовалось бы до 10 лет.
«Можно сказать, что мы стали свидетелями очень быстрой, квантовой цифровизации», – сказал Сергей Перминов
По словам Перминова, несмотря на то, что первые две недели были непростыми, со временем дистанционная работа добавила определенную мобильность. А сама пандемия COVID-19 посодействовала цифровизации.
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