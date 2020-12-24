Четверых человек задержали за похищение женщины в Сланцах

Жертву заставили перевести 600 тысяч рублей на счет преступников.

Оперативники уголовного розыска задержали троих мужчин и 33-летнюю женщину. Их обвиняют в похищении 30-летней петербурженки. По версии следствия, жертва была участницей их теневого бизнеса. Женщина скрывалась от преследователей в Сланцах.

Преступники схватили бывшего компаньона, надели на нее наручники, на голову — пакет, затолкали в джип и увезли в садоводство в Красносельском районе Петербурга, которым владеет жена одного из подозреваемых.

Жертву держали в гараже и требовали миллион рублей якобы в счет долга. Женщине удалось уговорить по телефону мать перевести преступникам 600 тысяч рублей. После получения денег мужчины высадили потерпевшую на обочине Таллинского шоссе. Пострадавшая тут же обратилась в полицию, сообщает 47news.