В Выборге мошенники представляются сотрудниками администрации

Неизвестные люди, представляясь работниками районных ведомств и администрации, сообщают предприятиям дезинформацию о скорых проверках.

Информация была размещена на сайте Выборгского района. По телефону мошенники предупреждают о якобы запланированных контрольных мероприятиях с участием прокуратуры, МЧС и полиции. Однако избежать будущих проблем возможно за денежное вознаграждение.

Сколько предприятий пошли на поводу у преступников не сообщается. По данной ситуации полиция проводит проверку.

Ранее мы писали о похожем случае мошенничества.