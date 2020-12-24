В Выборге мошенники представляются сотрудниками администрации

Автор: Анастасия Щербакова
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Неизвестные люди, представляясь работниками районных ведомств и администрации, сообщают предприятиям дезинформацию о скорых проверках.

Информация была размещена на сайте Выборгского района. По телефону мошенники предупреждают о якобы запланированных контрольных мероприятиях с участием прокуратуры, МЧС и полиции. Однако избежать будущих проблем возможно за денежное вознаграждение.

Сколько предприятий пошли на поводу у преступников не сообщается. По данной ситуации полиция проводит проверку.

Ранее мы писали о похожем случае мошенничества.

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27.11.2020 389

 

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