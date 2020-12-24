Антибиотики и консерванты. Роскачество рассказало о составе российской черной икры

Российская система качества предоставило шокирующие результаты исследования черной икры, которую продают в российских магазинах.

Так, в «черном золоте» специалисты организации обнаружили антибиотики, сорбиновую кислоту, дрожжи, красители и запрещенный в России тетраборат натрия, который используется в качестве консерванта.

Данные Роскачеством были предоставлены на основе проверки 16-ти торговых марок, выпускающих дорогой деликатес. Сообщается, что исследование было вызвано участившимися жалобами от осетроводов на контрафактную продукцию, распространяемую по всей России.