Петербуржцы задолжают 12 млрд рублей за теплоэнергию в начале 2021 года

Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга по итогам года ждет огромный долг от потребителей тепловой энергиии. Сумма может достигнуть 12 млрд рублей.

В компании заявили, что это вполне нормальное явление. Ситуация под контролем и к ней давно готовы – ранее общегородская задолженность была на 5 % больше.

Однако общий прирост долга в этом году по сравнению с 2019 составит 133 млн рублей. Специалисты предприятия в этом году прирост задолженности связывают с пандемией коронавируса – многие люди потеряли работу либо их доходы уменьшились.

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