В Роспотребнадзоре Ленобласти рассказали, как выбрать красную икру

В Роспотребнадзоре Ленобласти рекомендовали соблюдать несколько критериев при выборе вкусной красной икры — внешний вид и состав продукта.

Так, специалисты советуют отказаться от приобретения икры с рук и в местах несанкционированной торговли. При выборе необходимо обратить внимание на этикетку: на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, даты изготовления и фасовки, а маркировка обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «Икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри.

В Роспотребнадзоре предупредили, что нельзя покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). При этом разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Вам будет интересно В Россельхознадзоре Ленобласти рассказали, как выбрать новогоднюю елку В преддверии Нового года в Управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, как правильно выбрать новогоднюю ель, пихту или сосну... 24.12.2020 127

Добавляется, что икра должна заполнять баночку полностью. Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «вздувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.