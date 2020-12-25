Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку 300 тыс доз вакцины от коронавируса — Александр Беглов

Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Мы ожидаем к концу года получить 100 тысяч доз вакцины. А в принципе мы сделали заявку в федеральный центр — 300 тысяч. Для нас это серьёзная цифра», — сказал он эфире телеканала «78».

Он также напомнил, что первыми прививают от коронавируса медработников, учителей, социальных работников и тех, кто занят в жизнеобеспечении города. Затем начнётся масштабная вакцинация жителей. Сейчас разрабатывается система записи на вакцинацию для горожан.

В настоящее время в городе открыто более 20 пунктов вакцинации граждан от коронавируса.

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