Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку 300 тыс доз вакцины от коронавируса — Александр Беглов

Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Мы ожидаем к концу года получить 100 тысяч доз вакцины. А в принципе мы сделали заявку в федеральный центр — 300 тысяч. Для нас это серьёзная цифра», — сказал он эфире телеканала «78».
Он также напомнил, что первыми прививают от коронавируса медработников, учителей, социальных работников и тех, кто занят в жизнеобеспечении города. Затем начнётся масштабная вакцинация жителей. Сейчас разрабатывается система записи на вакцинацию для горожан.
В настоящее время в городе открыто более 20 пунктов вакцинации граждан от коронавируса.
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«С понедельника будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года заработает 70 пунктов», — сказал он.