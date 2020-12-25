В Мурино пытаются в судебном порядке запретить строительство на бульваре Менделеева

Спор вокруг возведения ларьков по бульвару Менделеева в Мурино Всеволожского района продолжается.

Два года назад о строительстве заведений коммерческого характера на бульваре Менделеева жители Мурино пожаловались в instagram-аккаунте Александра Дрозденко. Несмотря на то, что этот вопрос находится исключительно в ведении местных властей, губернатору Ленинградской области пришлось вмешаться – строительство приостановили.

Александр Дрозденко предложил изменить правила землепользования и застройки и перевести бульвар в рекреационную зону. Это позволило бы не допустить возобновления строительства в будущем. С тех пор – на протяжении двух лет – судьба бульвара находится в подвешенном состоянии.

В ночь 25 декабря на спорном месте появилась строительная техника. Уставшие от борьбы за рекреационную зону местные жители вновь обратились к Александру Дрозденко в Instagram. При этом решение ситуации – прямая обязанность местной администрации и совета депутатов.

По данному вопросу высказался глава администрации Алексей Белов, занявший этот пост около года назад, сменив задержанного экономической полицией Валерия Гарькавого.

По словам Белова, разрешение «для размещения объектов общественного питания» выдано в 2014 году. В 2017 году его отменили. Точку в продолжительных судебных тяжбах поставил Арбитражный суд, признав постановление об отмене недействительным. Во встречном иске областных Госстройнадзора и Госэкспертизы было отказано.

Белов рассказал о проверке соответствия нормам законодательства проектной документации. Это основание для выдачи разрешения на строительство. До получения результатов проверки выдача разрешения или продление действующего невозможно.

«Подписано постановление об установлении постоянного публичного сервитута на указанный земельный участок. Совместно с депутатами проводится работа по судебному запрету на производство работ», – рассказал Алексей Белов

Пока ведется проверка, установлен запрет на любое строительство на бульваре Менделеева в Мурино.