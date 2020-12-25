Ленобласти удалось удержать и даже улучшить экономические позиции несмотря на пандемию

Об этом сообщил на заседании регионального инвестиционного совета губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, по предварительным итогам прошедшего года основной экономический показатель Ленобласти в этом году «не дотягивает» до 100%.

Губернатор отметил, что по показателям уже видно, что он будет выше среднероссийского показателя.

Также Александр Дрозденко сообщил, что идёт рост объёмов производства сельского хозяйства, в частности, растет линейка производства продуктов, пищевой промышленности.

Вам будет интересно Очередной молочный рекорд показали производители Ленинградской области Ленинградские фермеры получили 9100 кг молока от одной коровы в 2020 году, что на 40% выше среднестатистического показателя по РФ... 23.12.2020 194