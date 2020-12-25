Ленобласти удалось удержать и даже улучшить экономические позиции несмотря на пандемию

Об этом сообщил на заседании регионального инвестиционного совета губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам главы региона, по предварительным итогам прошедшего года основной экономический показатель Ленобласти в этом году «не дотягивает» до 100%.
Губернатор отметил, что по показателям уже видно, что он будет выше среднероссийского показателя.
Также Александр Дрозденко сообщил, что идёт рост объёмов производства сельского хозяйства, в частности, растет линейка производства продуктов, пищевой промышленности.
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23.12.2020 194
«Что касается объёма инвестиций в основной капитал – он ожидается не ниже уровня 2019 года. Примерно 400 млрд рублей», — отметил глава Ленобласти.