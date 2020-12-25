На новоладожской верфи прошла закладка киля нового судна

На секции будущего корабля, которые построят на «Судостроительном заводе «РОСТР» в Новой Ладоге, торжественно закрепили закладную доску

«Новый инвестор вдохнул жизнь в судостроительное предприятие. Для нас очень важно, чтобы предприятия находили новых стабильных заказчиков, заключали контракты, а значит, и давали работу для жителей», – сказал заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Самоходный морской траулер строится по заказу ООО «Мурманфишпродактс». Траулер проекта GM 3.02 предназначен для ловли, переработки и дальнейшей заморозки свежего улова. Судно может работать при температуре от -25°C до +25°C.

Вам будет интересно Восьмой рыболовный траулер заложили на Выборгском судостроительном заводе На Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония закладки еще одного рыболовного траулера — на секции будущего судна закрепили закладную доску. Всего выборгский... 25.11.2020 359

Как уже ранее писал ivbg.ru, в ноябре 2020 года на Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония закладки восьмого рыболовного траулера. Всего выборгский завод строит два судна проекта KMT02.02 по заказу компании «АТЛАНТРЫБФЛОТ». Эти траулеры ледового класса Ice3 предназначены для лова донных пород рыб.