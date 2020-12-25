Видео: в Ленобласти прошло заседание инвестиционного совета

На встрече с инвесторами подвели итоги года, обозначили изменения в законодательстве и подходах в инвестиционной сфере региона

«Мы ожидаем, что по итогам года индекс промышленного производства Ленобласти составит 99,7%. Это показатель выше российского, и самое главное – рост показывают наши обрабатывающие производства. Учитывая непростую ситуацию, в которой мы работали в этом году, мы справились. В Ленинградской области есть команда единомышленников», – сказал на заседании губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что промышленность Ленобласти активно объединяется в кластеры. Кластерная кооперация выгодна промышленникам, т.к. позволяет им возмещать из казны до 50% затрат на реализацию совместных проектов. При этом отмечается, что индекс промышленного роста в кластерах существенно превышает средний по области — 120-130% в год за счет развития кооперации, расширения рынков сбыта, модернизации мощностей, сокращения издержек и привлечения инвестиций.

Решение о создании кластеров на территории региона было принято в 2018 году. А в 2019 году уже было подписано соглашение между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и директором Ассоциации «Кластер Лесоперерабатывающей промышленности» Владимиром Поздяковым. Осенью 2020 года был создан кластер химической промышленности, металлообработки.