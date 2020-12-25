Дрозденко введет дополнительные выплаты по 3000 рублей на детей в Ленобласти

В паблике «Администрация Ленинградской области» сообщают: Александр Дрозденко принял еще одно принципиальное решение о предновогодних выплатах.

На детей-инвалидов и детей из многодетных семей со среднедушевым доходом не больше 40% от критерия нуждаемости семьи получат дополнительные выплаты по 3000 рублей.

Как сообщают в паблике, соответствующее распоряжение готовится.