Главное: о чем говорил Александр Дрозденко на пресс-конференции 22 декабря

Редакция ivbg.ru собрала главное, о чем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил в ходе пресс-конференции 22 декабря.

Губернатор считает, что говорить о полноценном местном самоуправлении сложно, ведь большинство муниципалитетов – дотационные, у них нет собственных доходов.

Ближайшие выборы, по мнению Александра Юрьевича, обещают быть конкурентными, интересными, придут новые яркие личности.

Правительство все-таки собирается переезжать в Гатчину.

Ситуация с COVID-19 под контролем. Но массовая вакцинация пока что не началась, в регион поступило только 1542 вакцины. Вакцинация начнется с работников сферы здравоохранения.

В 2021 году Ленобласть собирается перейти на электронные медицинские карты и ввести электронные очереди.

Ведется активная работа по вопросам отходов. К 2023 году на территории региона не должно остаться мусорных полигонов.

Продолжатся реставрационные работы в Выборге. Регион ведет переговоры с Минобороны по поводу некоторых зданий в городе, которые не используются уже десяток лет.

У региона есть амбиции принять у себя гонки «Формулы-1».

В Тосно планируют построить районную детскую поликлинику.