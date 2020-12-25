В Петербурге не смогли открыть обещанные 70 пунктов вакцинации

Совет по противодействию распространения COVID-19 отчитался о развернутой «антиковидной» кампании города. Из озвученных данных следует, что не все из запланированных пунктов вакцинации удалось открыть к концу декабря.

«Всего в городе привито 3028 человек, из них завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека. С сегодняшнего дня количество работающих пунктов вакцинации увеличивается до 62, пункты вакцинации заработали во всех районах города. Вся поступившая в город вакцина — 7592 дозы — распределена с «Фармбазы Санкт-Петербурга» по поликлиникам», — рассказали в совете.

Также ранее планировалось, что в Петербург прибудет 100 тысяч доз «Спутник V» до конца года. Однако в отчете ведомства фигурирует только 5000 доз.

По информации комздрава, в Северной столице прививают пока только людей из группы риска – медработников, соцработников, полицейских и педагогов.