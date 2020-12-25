Житель Волхова превратил коммуналку в мусорную свалку

Волховчанин, проживающий в двухкомнатной коммунальной квартире, развел на своей части жилплощади жуткую антисанитарию. Из-за этого семья с тремя детьми не может въехать в свою квартиру.

Молодая семья рассказала, что две комнаты коммуналки они купили в 2017 году и начали делать ремонт. В квартире не проживали. С каждым визитом в помещение, они постоянно находили вещи, явно отработавшие свой срок. В результате молодая пара с детьми поселиться так и не смогли из-за постоянно растущей кучи мусора.

На контакт проживающий по соседству мужчина не шел. На улицу он выходит только по ночам и был уверен, что скоро начнется ядерная война. Также известно, что неприятный сосед не платит за коммунальные услуги. Долг уже превышает 200 тысяч рублей.

Супруги обращались в администрацию района и в суд, который они выиграли. Однако результата это не дало — закон связывает руки как приставам, так и другим ведомствам.