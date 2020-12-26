В Ленобласти добровольцы спасли из западни пять собак — фото

Помощь собакам, которые угодили в заброшенные колодцы, потребовалась во Всеволожском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленобласти.
Так, 18 декабря в Новом Девяткино в колодец провалились сразу три бездомные собаки. Их услышали прохожие и самостоятельно подняли с помощью лестницы. На следующей день, 19 декабря, в Лисино спасатели пожарной части Волосовского района помогли собаке выбраться из колодца в заброшенном здании. Туда она угодила в погоне за лисой. О спасении 80-килограммовой кавказской овчарки мы рассказывали ранее. 24 декабря в Виллози в двухметровый люк угодил семимесячный щенок хаски. Его спасли прохожие.
“Количество ловушек для животных на улице велико! Да и не только для животных. Подобные места также опасны для человека. Так что будьте сами внимательны и осторожны и обязательно следите за своими питомцами”, — пишут спасатели “Кошкиспаса”.