В Ленобласти добровольцы спасли из западни пять собак — фото

Помощь собакам, которые угодили в заброшенные колодцы, потребовалась во Всеволожском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленобласти.

Так, 18 декабря в Новом Девяткино в колодец провалились сразу три бездомные собаки. Их услышали прохожие и самостоятельно подняли с помощью лестницы. На следующей день, 19 декабря, в Лисино спасатели пожарной части Волосовского района помогли собаке выбраться из колодца в заброшенном здании. Туда она угодила в погоне за лисой. О спасении 80-килограммовой кавказской овчарки мы рассказывали ранее. 24 декабря в Виллози в двухметровый люк угодил семимесячный щенок хаски. Его спасли прохожие.