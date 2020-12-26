Родители убитой аспирантки решили не обжаловать назначенный Соколову приговор – адвокат

Родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко решили не обжаловать назначенный историку Олегу Соколову приговор, сообщила адвокат Александра Бакшеева.

«Я посовещалась с родителями Анастасии Ещенко. И они приняли решение не обжаловать приговор Соколову», — сказала она.

В свою очередь, адвокаты Соколова сообщили, что примут решение об обжаловании после получения копии приговора в письменной форме.

«С приговором в части назначенного наказания мы не согласны. Но решение об обжаловании будет принято после получения приговора в письменной форме», — сказал адвокат Лукьянов.

По его словам, фактически суд исключил формирование умысла — негативное отношение Ещенко к детям Соколова, но признал наличие психотравмирующей ситуации из-за конфликта с научным оппонентом Евгением Понасенковым.

Октябрьский районный суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишению свободы по обвинению в убийстве аспирантки Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.

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Анастасия Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.