Женщина рассказала, что перед этим супруг набросился на нее с кулаками.

Правоохранители продолжают выяснять детали пьяной ссоры в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом пишет «47news».

Инцидент произошел вечером пятницы, 25 декабря, в квартире на улице Гагарина в Выборге. Супруги выпивали вместе, после чего между ними вспыхнула ссора. В пылу агрессии мужчина избил возлюбленную, а та, не «растерявшись», схватилась за нож и пырнула мужа в живот. 55-летнего мужчину забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что супруга пострадавшего официально работает поваром в местном кафе. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.