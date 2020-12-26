Авиакомпания Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково).
Авиарейсы планируются 8 января, с 21 января — еженедельно по четвергам. Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319.
Ранее перевозчик обеспечивал авиасообщение между Кипром и Петербургом до ноября 2018 года.
Аэропорт Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В 2019 году Пулково обслужил 19,6 миллиона человек. Главным оператором аэропорта с 2010 года является международный консорциум «Воздушные ворота северной столицы», который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.