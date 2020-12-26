Авиакомпания Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково).

«Двадцать пятого декабря аэропорт Пулково обслужил первый рейс Ларнака — Санкт-Петербург — Ларнака авиакомпании Cyprus Airways… Это первый регулярный рейс на Кипр с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

Авиарейсы планируются 8 января, с 21 января — еженедельно по четвергам. Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319.

Ранее перевозчик обеспечивал авиасообщение между Кипром и Петербургом до ноября 2018 года.

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Аэропорт Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В 2019 году Пулково обслужил 19,6 миллиона человек. Главным оператором аэропорта с 2010 года является международный консорциум «Воздушные ворота северной столицы», который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.