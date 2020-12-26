К таковым относятся капуста, шпинат, салат, зеленый лук и другие листовые овощи.

Пользователь WeChat объяснил, почему некоторые продукты не стоит хранить в холодильнике. Так, он посоветовал достать оттуда капусту, шпинат, салат, зеленый лук и другие листовые овощи, передает «РИА Новости».

По словам пользователя, в холодильнике эти продукты теряют свой вкус и приобретают неприятный запах — их лучше съедать сразу. Если такой возможности нет, их стоит поместить в какое-то место с температурой от 0 до 4 градусов.

Также пользователь призвал побыстрее съедать папайю, личи, бананы и прочие виды тропических фруктов.