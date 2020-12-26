Мальчик лишился ноги на железной дороге в Петербурге

Об ужасном происшествии сообщило региональное транспортное управление МВД. Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали во Фрунзенском районе города.

По информации транспортной полиции, вызов был принят во второй половине дня. Машинист поезда заметил на жд-путях человека. Остановить многотонный состав не представлялось возможным.

В результате несчастного случая мальчик лишился ноги. Его в срочном порядке госпитализировали.

При каких обстоятельствах ребенок оказался один на железнодорожных путях неизвестно.