В Новой Ладоге завершили обустройство сквера

Для жителей Новой Ладоги открыли парковое пространство. На территории объекта теперь можно будет проводить разнообразный досуг.

Об окончании благоустройства общественного пространства рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти. Из сообщения следует, что сквер оборудован танцполом, зоной воркаута и отдыха, скейтпарком и амфитеатром.

«Новая Ладога вошла в число семи городов, где губернатор региона Александр Дрозденко поручил провести масштабные работы по улучшению внешнего облика, благоустройству, ремонту домов и дорог», — Александр Тимков, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Обустройство объекта проводилось при поддержке программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».