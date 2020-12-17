Накануне праздников территорию украсила красочная иллюминация: светящиеся коньки — арт-объект и локация для новогодних фотографий.

Сквер начали благоустраивать в мае 2020 года. Здесь оборудованы две площадки — детская и спортивная для занятий воркаутом. За сохранностью проведенных работ проследит система видеонаблюдения.

«За счет сэкономленных средств удалось расширить фронт работ по благоустройству. Отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары, примыкающие к нескольким социальным учреждениям: школе № 6, детским садам № 1 и 15, городскому театральному центру «Волшебный фонарь»», — отметили в правительстве Ленобласти.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.