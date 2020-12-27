Населенные пункты Ленобласти, где 27 декабря выявлены 229 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов с новыми зараженными.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+6), Красный Броневик (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Сумино (+3), Большая Вруда (+3).
- Волховский район: Волхов (+10), Новая Ладога (+3).
- Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+13), Старая (+3), Старая пустошь (+1), Романовка (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+7), Серебряный ручей (+1), Павлово (+3).
- Выборгский район: Выборг (+13), Глебычево (+2), Гончарово (+1), Советский (+1), Приморск (+1), Каменка (+1), Верховский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+10), Тайцы (+4), Кобралово (+1), Вырица (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Торфяное (+1), Лукаши (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+10).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+5), Павлово (+2), Кировец-3 (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Янега (+1), Старая Слобода (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+1), Шепелево (+1), Лопухинка (+1), Широково (+1), Копорье (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+2), Жельцы (+1), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+6), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+9), Сосново (+1), Севастьяново (+1), Мельниково (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8).
- Тихвинский район: Тихвин (+6), Шугозеро (+1), Цвылево (+1), Сарка (+1).
- Тосненский район: Тельмана (+6), Никольское (+1), Форносово (+3).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.