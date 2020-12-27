Населенные пункты Ленобласти, где 27 декабря выявлены 229 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов с новыми зараженными.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+6), Красный Броневик (+1).

Бокситогорск (+5), Пикалево (+6), Красный Броневик (+1). Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Сумино (+3), Большая Вруда (+3).

Волосово (+3), Кикерино (+1), Сумино (+3), Большая Вруда (+3). Волховский район: Волхов (+10), Новая Ладога (+3).

Волхов (+10), Новая Ладога (+3). Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+13), Старая (+3), Старая пустошь (+1), Романовка (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+7), Серебряный ручей (+1), Павлово (+3).

Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+13), Старая (+3), Старая пустошь (+1), Романовка (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+7), Серебряный ручей (+1), Павлово (+3). Выборгский район: Выборг (+13), Глебычево (+2), Гончарово (+1), Советский (+1), Приморск (+1), Каменка (+1), Верховский (+1).

Выборг (+13), Глебычево (+2), Гончарово (+1), Советский (+1), Приморск (+1), Каменка (+1), Верховский (+1). Гатчинский район: Гатчина (+10), Тайцы (+4), Кобралово (+1), Вырица (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Торфяное (+1), Лукаши (+2).

Гатчина (+10), Тайцы (+4), Кобралово (+1), Вырица (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Торфяное (+1), Лукаши (+2). Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Ивангород (+2).

Кингисепп (+8), Ивангород (+2). Киришский район: Кириши (+10).

Кириши (+10). Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+5), Павлово (+2), Кировец-3 (+1), Мга (+2).

Кировск (+1), Шлиссельбург (+5), Павлово (+2), Кировец-3 (+1), Мга (+2). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Янега (+1), Старая Слобода (+1).

Лодейное Поле (+11), Янега (+1), Старая Слобода (+1). Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+1), Шепелево (+1), Лопухинка (+1), Широково (+1), Копорье (+1).

Новоселье (+2), Низино (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+1), Шепелево (+1), Лопухинка (+1), Широково (+1), Копорье (+1). Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+2), Жельцы (+1), Ретюнь (+1).

Луга (+5), Заклинье (+2), Жельцы (+1), Ретюнь (+1). Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+6), Вознесенье (+1).

Никольский (+2), Подпорожье (+6), Вознесенье (+1). Приозерский район: Приозерск (+9), Сосново (+1), Севастьяново (+1), Мельниково (+1).

Приозерск (+9), Сосново (+1), Севастьяново (+1), Мельниково (+1). Сланцевский район: Сланцы (+8).

Сланцы (+8). Тихвинский район: Тихвин (+6), Шугозеро (+1), Цвылево (+1), Сарка (+1).

Тихвин (+6), Шугозеро (+1), Цвылево (+1), Сарка (+1). Тосненский район: Тельмана (+6), Никольское (+1), Форносово (+3).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: