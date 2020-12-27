Населенные пункты Ленобласти, где 27 декабря выявлены 229 новых заражений COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов с новыми зараженными.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+6), Красный Броневик (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Сумино (+3), Большая Вруда (+3).
  • Волховский район: Волхов (+10), Новая Ладога (+3).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+13), Старая (+3), Старая пустошь (+1), Романовка (+1), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+7), Серебряный ручей (+1), Павлово (+3).
  • Выборгский район: Выборг (+13), Глебычево (+2), Гончарово (+1), Советский (+1), Приморск (+1), Каменка (+1), Верховский (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+10), Тайцы (+4), Кобралово (+1), Вырица (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Торфяное (+1), Лукаши (+2).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Ивангород (+2).
  • Киришский район: Кириши (+10).
  • Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+5), Павлово (+2), Кировец-3 (+1), Мга (+2).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Янега (+1), Старая Слобода (+1).
  • Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+1), Шепелево (+1), Лопухинка (+1), Широково (+1), Копорье (+1).
  • Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+2), Жельцы (+1), Ретюнь (+1).
  • Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+6), Вознесенье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+9), Сосново (+1), Севастьяново (+1), Мельниково (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+8).
  • Тихвинский район: Тихвин (+6), Шугозеро (+1), Цвылево (+1), Сарка (+1).
  • Тосненский район: Тельмана (+6), Никольское (+1), Форносово (+3).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
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