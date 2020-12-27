Скамейку-лося в Выборге укутали в полосатый шестиметровый шарф

Как сообщает газета «Выборг», скамейку в форме лося на Смоляном мысу в Выборге укутали в шестиметровый полосатый шарф, который связали выборжанки.

«В такую серость хочется чего-то яркого и позитивного. <…> Это выглядит забавно. Становится как-то тепло», – рассказывают местные жительницы Елена и Татьяна

По их словам, во многих городах скульптуры укутывают в вязаные вещи. Поэтому они решили связать для скамейки-лося шарф.