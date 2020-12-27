Проезд на общественном транспорте в Петербурге подорожает с 1 января 2021 года – цены

Автор: Сергей Агутин
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С 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге подорожают тарифы на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

За разовую поездку в метро нужно будет заплатить 60 рублей. Поездка в наземном транспорте будет стоить 55 рублей. Скидки можно получить при оплате «Подорожником», картой «Мир» и «Единой картой петербуржца» (ЕКП).

При использовании этих опций поездка в метро обойдется в 41 рубль, на наземном транспорте – 36 рублей. По карте «Мир»: 44 рубля, а по ЕКП – 39.

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25.12.2020 364
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