Проезд на общественном транспорте в Петербурге подорожает с 1 января 2021 года – цены

С 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге подорожают тарифы на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.

За разовую поездку в метро нужно будет заплатить 60 рублей. Поездка в наземном транспорте будет стоить 55 рублей. Скидки можно получить при оплате «Подорожником», картой «Мир» и «Единой картой петербуржца» (ЕКП).

При использовании этих опций поездка в метро обойдется в 41 рубль, на наземном транспорте – 36 рублей. По карте «Мир»: 44 рубля, а по ЕКП – 39.