В Помпеях нашли магазин с сохранившейся едой – его еще в 79 году н. э. засыпало пеплом

При раскопках древнеримского города Помпеи археологи нашли уличный киоск с сохранившейся едой, который засыпало пеплом от вулкана Везувия в 79 году н. э.
«Помимо того, что это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях, возможности для изучения этого термополия исключительны, потому что впервые территория такого рода раскопана полностью», — сообщил директор археологического парка Массимо Осанна.
Сохранились украшавшие прилавок фрески, изображавшие продаваемые продукты, и остатки продуктов. Например, в одном из контейнеров лежала утиная кость. Кроме того, нашли следы свинины, козлятины, рыбы и улиток.
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24.12.2020 262