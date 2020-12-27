В Помпеях нашли магазин с сохранившейся едой – его еще в 79 году н. э. засыпало пеплом

При раскопках древнеримского города Помпеи археологи нашли уличный киоск с сохранившейся едой, который засыпало пеплом от вулкана Везувия в 79 году н. э.

«Помимо того, что это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях, возможности для изучения этого термополия исключительны, потому что впервые территория такого рода раскопана полностью», — сообщил директор археологического парка Массимо Осанна.

Сохранились украшавшие прилавок фрески, изображавшие продаваемые продукты, и остатки продуктов. Например, в одном из контейнеров лежала утиная кость. Кроме того, нашли следы свинины, козлятины, рыбы и улиток.