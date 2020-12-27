Лодка с рыбаками перевернулась на Ладоге – один добрался до берега, второй погиб

В Сосновскую больницу из поселка Запорожское 26 декабря госпитализировали 54-летнего рыбака-петербуржца. Двое мужчин отправились на рыбалку в моторной лодке.

В трехстах метрах от берега их накрыла волна. Лодка перевернулась, рыбаки оказались в воде и поплыли к берегу. До земли добрался только один. Промокший рыбак разбил камнем стекло в автомобиле, на котором мужчины приехали, и попытался согреться.

Это не помогло. Тогда рыбак отправился пешком в ближайший поселок – в Запорожское. По пути его подобрал попутный автомобиль. Тело второго рыбака извлекли из воды спустя несколько часов.