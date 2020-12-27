Гатчинцам запретили выходить на лед в Приоратском парке

В паблике «Парковое агентство» сообщают: в Приоратском парке в Гатчине установлены таблички, предупреждающие об опасности нахождения на льду озер Филькина и Черного.

Вам будет интересно Скамейку-лося в Выборге укутали в полосатый шестиметровый шарф Как сообщает газета «Выборг», скамейку в форме лося на Смоляном мысу в Выборге укутали в шестиметровый полосатый шарф, который связали... 27.12.2020 81

«Мы просим вас быть бдительными и ответственно относиться к своему здоровью. Не выходите на лед – не подвергайте свою жизнь опасности», – указано в сообщении

Одна из причин установки табличек – активность подростков. Жители Гатчины замечали детей, бегающих по неокрепшему льду Черного озера.