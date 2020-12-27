Гатчинцам запретили выходить на лед в Приоратском парке

В паблике «Парковое агентство» сообщают: в Приоратском парке в Гатчине установлены таблички, предупреждающие об опасности нахождения на льду озер Филькина и Черного.
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«Мы просим вас быть бдительными и ответственно относиться к своему здоровью. Не выходите на лед – не подвергайте свою жизнь опасности», – указано в сообщении
Одна из причин установки табличек – активность подростков. Жители Гатчины замечали детей, бегающих по неокрепшему льду Черного озера.