Фото: гранату с учебным запалом нашли в автомастерской в Сосновом Бору

Взрывотехники ОМОН выезжали в автомастерскую в Сосновом Бору на обследование подозрительного предмета, похожего на гранату.
В Росгвардию обратились сотрудники полиции Соснового Бора. Полицейские обнаружили подозрительный предмет в автомастерской на улице Мира. Место находки оцепили, людей удалили на безопасное расстояние.
Группа разминирования с кинологом установили, что подозрительный предмет – пустой корпус гранаты Ф-1 с учебным запалом. Полиция устанавливает, с какой целью и как находка применялась.
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