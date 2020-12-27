Фото: гранату с учебным запалом нашли в автомастерской в Сосновом Бору

Автор: Сергей Агутин
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Взрывотехники ОМОН выезжали в автомастерскую в Сосновом Бору на обследование подозрительного предмета, похожего на гранату.   

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Росгвардию обратились сотрудники полиции Соснового Бора. Полицейские обнаружили подозрительный предмет в автомастерской на улице Мира. Место находки оцепили, людей удалили на безопасное расстояние.

Группа разминирования с кинологом установили, что подозрительный предмет – пустой корпус гранаты Ф-1 с учебным запалом. Полиция устанавливает, с какой целью и как находка применялась.

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27.12.2020 21
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