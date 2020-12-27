Романа Широкова приговорили к 100 часам работ и штрафу за избиение арбитра

Как сообщал ivbg.ru, экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после избиения арбитра Никиты Данченкова в ходе любительского матча команд «Матч ТВ» и «Ничего необычного» 10 августа.
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Как сообщал ivbg.ru, экс-капитан «Зенита» Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после избиения арбитра Никиты Данченкова в ходе любительского матча команд «Матч...
25.12.2020 266
Роман Широков избил 24-летнего Данченкова руками и ногами. Некоторые удары пришлись в голову. Государственный обвинитель в ходе прерий сторон запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы для бывшего футболиста «Зенита» Романа Широкова.
Однако экс-футболиста приговорили к 100 часам общественных работ и компенсации в 100 тысяч рублей.
«К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах своего ребёнка, на глазах около сотни человек, а также, учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов человек избивал человека за то, что ему не понравилось решение», – прокомментировал решение суда Данченков