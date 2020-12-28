Почти 20 тыс жителей Санкт-Петербурга остались без света из-за отключения на подстанции – МЧС

Почти 20 тысяч жителей Красносельского района Санкт-Петербурга в 193 многоквартирных домах в воскресенье вечером остались без света из-за отключения на подстанции, сообщает городское управление МЧС России.

«В… Красносельском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Произошло отключение восьми секций на подстанции Сосновая поляна… в зону отключения попало 193 МКД (многоквартирных дома – ред.) с населением 19,8 тысяч человек, в том числе 3960 детей», — говорится в сообщении.

Ранее представитель ПАО «Россети Ленэнерго» сообщала, что в Красносельском районе произошло технологическое нарушение на электросетевом оборудовании. По ее словам, энергетики ведут работы по переключению потребителей на резервные схемы электроснабжения.

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Пользователи социальных сетей сообщают, что электроснабжение нарушено в одном из сетевых продуктовых магазинов, а также в нескольких домах на улицах Пионерстроя, Пограничника Гарькавого и Пилютова.