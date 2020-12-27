В Выборгском районе частично отключат свет 29 декабря

Подача электричества будет прекращена 29 декабря с 09:00 до 15:00 в поселке имени Кирова и в нескольких садоводствах Выборгского района. Причина – плановые работы.

Список адресов отключения в поселке имени Кирова:

ул. Весенний поток, 21, 23а, 25а;

ул. Кировская, 38а;

ул. Волховская, 1, 11;

ул. 2-ая Полевая, 4, 7, 8;

ул. 3-я Полевая, 4, 6, 13, 17, 17а, 24;

ул. 4-я Полевая, 7а, 9, 10, 10а, 11, 17а, 23, 24, 25;

ул. 5-я Полевая, 17, 21;

ул. 5-я Озерная, 20-2;

пер. Пограничный, 2;

пер. Межевой, 3, 5.

Список отключения в садоводствах: СНТ «Заря», СНТ «Коммунальщик», СНТ «Сайменские дачи»; СНТ «Волна»; СНТ «Лес»; СНТ «Металист», СНТ «Медик», СНТ «Лимонное», СНТ «Механизатор», СНТ «Механизатор-1», СНТ «Механизатор-2», СНТ «Витамин» – в период 10:00-14:00.

Телефон диспетчерской службы для справок: 8 813 782-33-71.