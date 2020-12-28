Вылетевший из ХМАО в Санкт-Петербург самолет вернулся обратно из-за датчиков открытия дверей

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший из Сургута (ХМАО) в Санкт-Петербург, вынужденно вернулся обратно из-за сработавших датчиков открытия дверей и отсутствия наддува, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Двадцать седьмого декабря в 5.27 (3.27 мск) при выполнении рейса номер 6442 по маршруту Сургут — Санкт-Петербург на воздушном судне Airbus A319 сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета — город Сургут», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Прокуратура уточняет, что указанный рейс выполняет авиакомпания «Россия». Посадка борта в Сургуте прошла в штатном режиме, на борту находилось 114 пассажиров, в том числе девять несовершеннолетних, и пять членов экипажа.

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