Во Внуково пассажир во время полета избил бортпроводника самолета

В четверг, 24 декабря произошло происшествие в момент набора высоты самолета. Пьяный пассажир полез с кулаками на бортпроводника.

Информацией поделились РИА Новости. Воздушное судно следовало по направлению Москва-Киров. Как стало известно, стюард не пропустил пьяного пассажира к своему креслу. В итоге буйный мужчина начала избивать бортпроводника руками и ногами.

Неадекватного пассажира уже задержала полиция. У потерпевшего уже диагностировали сотрясение мозга и ушибы тела.

О подобном инциденте на борту воздушного судна ivbg.ru рассказывал ранее.