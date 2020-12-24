Во Внуково пассажир во время полета избил бортпроводника самолета

В четверг, 24 декабря произошло происшествие в момент набора высоты самолета. Пьяный пассажир полез с кулаками на бортпроводника.
Информацией поделились РИА Новости. Воздушное судно следовало по направлению Москва-Киров. Как стало известно, стюард не пропустил пьяного пассажира к своему креслу. В итоге буйный мужчина начала избивать бортпроводника руками и ногами.
Неадекватного пассажира уже задержала полиция. У потерпевшего уже диагностировали сотрясение мозга и ушибы тела.
О подобном инциденте на борту воздушного судна ivbg.ru рассказывал ранее.
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