Под Выборгом водитель насмерть сбил шедшего по обочине мужчину

Смертельный наезд на пешехода произошел днем 27 декабря на 61 км автодороги Пески-Сосново-Подгорье в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 39-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал на обочину, по которой шел мужчина. От полученных травм 55-летний пешеход скончался на месте. После столкновения автомобиль улетел в кювет.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.