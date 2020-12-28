Под Выборгом водитель насмерть сбил шедшего по обочине мужчину

Смертельный наезд на пешехода произошел днем 27 декабря на 61 км автодороги Пески-Сосново-Подгорье в Выборгском районе Ленобласти.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 39-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал на обочину, по которой шел мужчина. От полученных травм 55-летний пешеход скончался на месте. После столкновения автомобиль улетел в кювет.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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