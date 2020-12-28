Телефонные мошенники чаще всего звонят из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В лидерах и Ленобласть

Телефонные мошенники чаще всего звонят из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, в целом за 2020 год они совершили около 15 миллионов звонков, говорится в исследовании работающей в сфере кибербезопасности компании BI.ZONE.
По данным исследования, 87,7% жалоб пришлось на номера с московскими кодами: 74,4% — на 495 и 13,3% — на 499.
Согласно представленной статистике, наиболее популярные регионы у «обзвонщиков»: Москва и Подмосковье (28,8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%).
На Краснодарский край приходится 3,4% звонков, Свердловскую область — 3,1%, Ростовскую область — 2,4%, Самарскую область — 2,3%. По 2% звонков приходится на Челябинскую, Нижегородскую и Новосибирскую области, по 1,9% —на Татарстан и Башкирию, 1,5% — на Красноярский край.
В целом за 2020 год телефонные мошенники сделали уже около 15 миллионов звонков. По данным экспертов, телефонное мошенничество превратилось в целую отрасль с хорошо отлаженными процессами, чёткими правилами и определённым трудовым распорядком. Мошенники «работают» как полноценные члены преступных групп: у них есть выходные и даже перерывы на обед.