Телефонные мошенники чаще всего звонят из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В лидерах и Ленобласть

Телефонные мошенники чаще всего звонят из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, в целом за 2020 год они совершили около 15 миллионов звонков, говорится в исследовании работающей в сфере кибербезопасности компании BI.ZONE.

По данным исследования, 87,7% жалоб пришлось на номера с московскими кодами: 74,4% — на 495 и 13,3% — на 499.

«Ни один номер с кодом другого региона не собрал долю жалоб, превышающую 0,7%. Этому способствует несколько факторов. Москвичи — популярная цель мошенников, а московский код вызывает меньше подозрений. Для других регионов номера с таким кодом тоже оптимальны, ведь многие компании, от имени которых идут звонки, имеют головной офис в Москве», — отмечает компания.

Согласно представленной статистике, наиболее популярные регионы у «обзвонщиков»: Москва и Подмосковье (28,8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%).

«В Москву и Санкт-Петербург звонят в два раза чаще, чем в другие регионы. Вероятно, это связано с численностью и платёжеспособностью населения в данных регионах», — полагают эксперты.

На Краснодарский край приходится 3,4% звонков, Свердловскую область — 3,1%, Ростовскую область — 2,4%, Самарскую область — 2,3%. По 2% звонков приходится на Челябинскую, Нижегородскую и Новосибирскую области, по 1,9% —на Татарстан и Башкирию, 1,5% — на Красноярский край.

Вам будет интересно В Выборге мошенники представляются сотрудниками администрации Неизвестные люди, представляясь работниками районных ведомств и администрации, сообщают предприятиям дезинформацию о скорых проверках. Информация была размещена на сайте Выборгского района.... 24.12.2020 186

В целом за 2020 год телефонные мошенники сделали уже около 15 миллионов звонков. По данным экспертов, телефонное мошенничество превратилось в целую отрасль с хорошо отлаженными процессами, чёткими правилами и определённым трудовым распорядком. Мошенники «работают» как полноценные члены преступных групп: у них есть выходные и даже перерывы на обед.