Задержаны цыганки-гадалки, укравшие 1,6 млн у пенсионеров в Ленобласти и Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, у пенсионерки из Волхова украли 150 тысяч рублей под предлогом «снятия порчи». Подозреваемых задержали. Стали известны подробности.

Преступниками оказались 55-летняя жительница Ульяновки, 35-летняя жительница Бернгардовки и ее 34-летний сожитель. Женщины – цыганки, мать и дочь. На момент кражи денег у 79-летней жительницы Волхова их уже вели полицейские.

Задержание женщин произошло практически сразу после того, как они вышли с деньгами из квартиры пенсионерки. Ведется розыск их соучастника – сожителя 35-летней женщины.

Установлена причастность задержанных к пяти случаям аналогичного мошенничества в период с ноября по декабрь 2020 года в Киришах, Волхове, Петергофе, Ломоносове и Кронштадте. Общий доход преступной группы – более 1,6 млн рублей.