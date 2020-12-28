Мужская работа: интервью с курьером Яндекс.Еды о зарплате, графике и секретах работы

Наш герой – Михаил Ломакин, 18 лет, студент. Мы уже брали у него интервью, когда он болел COVID-19. А сегодня поговорим о работе в период COVID-19.
До недавнего времени Михаил работал курьером в сервисе Яндекс.Еда. Узнаем, правда ли, что туда может устроиться кто угодно и в любой момент, сколько платят, и как организован рабочий день.
— Ты устроился в контору уже во время пандемии, когда людей на других работах, напротив, сокращают. Сложно было устроиться в Яндекс.Еду?
— Нет. Главное требование к работнику – чтоб в запой не уходил. Я утрирую, но самую малость. По существу, это так. Берут всех подряд.
— Почему ты решил там поработать?
— Потому что это работа без требований. Постоянно открытые вакансии и свободный график.
— Сколько зарабатывал в сутки? И как часто выплачивали деньги?
— От 400 до 800 рублей. Выплаты дважды в неделю на карту. В понедельник и среду.
— Размер зарплаты зависел только от тебя, или были непреодолимые факторы?
— Зависит от так называемых слотов. Это режим работы. Есть плановые слоты. Зарплата там почасовая. В нашем городе – 100 рублей в час. Бывало, что я просто сидел 5 часов на плановом слоте, не выполнив ни одного заказа. И получал за это деньги. А есть свободные слоты. В них курьер начинает и заканчивает работу, когда хочет, но при этом нет оплаты по времени работы, только за выполненные заказы. На них были дни, когда я зарабатывал 0 рублей.
— Сам выбирал слоты, или тебя назначали то на те, то на те?
— Сам выбирал, но плановых слотов всегда ограниченное количество, так что иногда не успевал. Их выбрасывали курьерам в корпоративном чате в Telegram. И всегда в разное время. Бывает, проснешься, а все плановые слоты уже заняты.
— Ты говорил, что мог не выполнить ни одного заказа и все равно получить деньги на плановом слоте. Как относятся в Яндекс.Еде к тому, что некоторые чилят и не работают?
— Нет, смотри, схема следующая. Курьер на плановом слоте не может не взять заказ. Другое дело, что ему их могу не давать. Просто нет заказов. Тогда курьер просиживает время не по своей воле, и к нему ни у кого вопросов нет. А вот если не берут заказы на свободных слотах – тогда звонят, разговаривают.
— Сколько заказов в день ты доставлял максимум?
— Это было в свободном слоте. Максимум – 6. По времени это заняло часов 6. Заработал тогда 600 рублей. Это было ужасно, а мои заказы тогда не превысили сумму почасовой оплаты.
— Куда курьеру приходят заказы?
— В специальную прогу на телефон. Туда приходит информация о заказе, я еду в ресторан/кафе/шаурмечную, беру заказ и доставляю.
— У тебя есть ограничение по времени, чтобы доставить заказ?
— Конечно. Оно зависит от расстояния до ресторана, времени ожидания заказа и расстояния до клиента. Время указано в аккаунте курьерской программы.
— Тебе давали какую-то форму?
— Две поло, толстовку и дождевик.
— Чтобы заработать 800 рублей в сутки, нужно сильно потеть?
— Достаточно. В плановом слоте это 7-8 часов. А в свободном как повезет. Много факторов, начиная от размера заказа, заканчивая расстоянием до клиента.
— Курьер видит, сколько принесет ему по деньгам тот или иной заказ?
— Нет. Только в ежедневном отчете в Telegram.
— Если курьер не видит, сколько ему принесет тот или иной заказ, как он может проверить справедливость начисления ему денег?
— Платят – радуйся.
— То есть он вынужден верить на слово кураторам Яндекс.Еды?
— Да, все так.
— Почему решил покинуть Яндекс.Еду?
— Рабский труд за копейки.
— Кому бы ты посоветовал эту работу?
— Я бы всем советовал поработать на низкооплачиваемой и сложной работе. Это дает понимание, что такое дно. От этого нужно отталкиваться.
— Что бы ты посоветовал людям, решившим там поработать, как матерый и опытный курьер?
— Работать там недолго.
На этой оптимистичной ноте мы закончим.