Мужская работа: интервью с курьером Яндекс.Еды о зарплате, графике и секретах работы

Наш герой – Михаил Ломакин, 18 лет, студент. Мы уже брали у него интервью, когда он болел COVID-19. А сегодня поговорим о работе в период COVID-19.

До недавнего времени Михаил работал курьером в сервисе Яндекс.Еда. Узнаем, правда ли, что туда может устроиться кто угодно и в любой момент, сколько платят, и как организован рабочий день.

— Ты устроился в контору уже во время пандемии, когда людей на других работах, напротив, сокращают. Сложно было устроиться в Яндекс.Еду?

— Нет. Главное требование к работнику – чтоб в запой не уходил. Я утрирую, но самую малость. По существу, это так. Берут всех подряд.

— Почему ты решил там поработать?

— Потому что это работа без требований. Постоянно открытые вакансии и свободный график.

— Сколько зарабатывал в сутки? И как часто выплачивали деньги?

— От 400 до 800 рублей. Выплаты дважды в неделю на карту. В понедельник и среду.

— Размер зарплаты зависел только от тебя, или были непреодолимые факторы?

— Зависит от так называемых слотов. Это режим работы. Есть плановые слоты. Зарплата там почасовая. В нашем городе – 100 рублей в час. Бывало, что я просто сидел 5 часов на плановом слоте, не выполнив ни одного заказа. И получал за это деньги. А есть свободные слоты. В них курьер начинает и заканчивает работу, когда хочет, но при этом нет оплаты по времени работы, только за выполненные заказы. На них были дни, когда я зарабатывал 0 рублей.

— Сам выбирал слоты, или тебя назначали то на те, то на те?

— Сам выбирал, но плановых слотов всегда ограниченное количество, так что иногда не успевал. Их выбрасывали курьерам в корпоративном чате в Telegram. И всегда в разное время. Бывает, проснешься, а все плановые слоты уже заняты.

— Ты говорил, что мог не выполнить ни одного заказа и все равно получить деньги на плановом слоте. Как относятся в Яндекс.Еде к тому, что некоторые чилят и не работают?

— Нет, смотри, схема следующая. Курьер на плановом слоте не может не взять заказ. Другое дело, что ему их могу не давать. Просто нет заказов. Тогда курьер просиживает время не по своей воле, и к нему ни у кого вопросов нет. А вот если не берут заказы на свободных слотах – тогда звонят, разговаривают.

— Сколько заказов в день ты доставлял максимум?

— Это было в свободном слоте. Максимум – 6. По времени это заняло часов 6. Заработал тогда 600 рублей. Это было ужасно, а мои заказы тогда не превысили сумму почасовой оплаты.

— Куда курьеру приходят заказы?

— В специальную прогу на телефон. Туда приходит информация о заказе, я еду в ресторан/кафе/шаурмечную, беру заказ и доставляю.

— У тебя есть ограничение по времени, чтобы доставить заказ?

— Конечно. Оно зависит от расстояния до ресторана, времени ожидания заказа и расстояния до клиента. Время указано в аккаунте курьерской программы.

— Тебе давали какую-то форму?

— Две поло, толстовку и дождевик.

— Чтобы заработать 800 рублей в сутки, нужно сильно потеть?

— Достаточно. В плановом слоте это 7-8 часов. А в свободном как повезет. Много факторов, начиная от размера заказа, заканчивая расстоянием до клиента.

— Курьер видит, сколько принесет ему по деньгам тот или иной заказ?

— Нет. Только в ежедневном отчете в Telegram.

— Если курьер не видит, сколько ему принесет тот или иной заказ, как он может проверить справедливость начисления ему денег?

— Платят – радуйся.

— То есть он вынужден верить на слово кураторам Яндекс.Еды?

— Да, все так.

— Почему решил покинуть Яндекс.Еду?

— Рабский труд за копейки.

— Кому бы ты посоветовал эту работу?

— Я бы всем советовал поработать на низкооплачиваемой и сложной работе. Это дает понимание, что такое дно. От этого нужно отталкиваться.

— Что бы ты посоветовал людям, решившим там поработать, как матерый и опытный курьер?

— Работать там недолго.

На этой оптимистичной ноте мы закончим.