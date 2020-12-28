Злоумышленники под видом банковских сотрудников начали предлагать жертвам якобы выгодные продукты.

В предпраздничные дни телефонные мошенники пустились в новые схемы обмана. Как пишет «Коммерсантъ», они начали обзванивать горожан с номеров крупных российских банков и предлагать им выгодные продукты, в частности — вклады с повышенной доходностью.

Если жертва «попадает в капкан», ей скидывают ссылку для «ознакомления с условиями акции». Переходящий по ней человек попадает на сайт-имитацию его личного кабинета в банке. Там он вводит свой логин и пароль, после чего аферисты получают свободный доступ к аккаунту.