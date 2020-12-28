Биолог Глазков за один день нашел “ледяные цветы” и повстречал семью лосей в лесу Всеволожского района

Блогер-биолог Павел Глазков за один день в лесу Всеволожского района Ленобласти наткнулся на “ледяные цветы” и повстречал семью лосей.

Редкое явление природы — “ледяные цветы” — появляется с наступлением заморозков. Павел Глазков объяснил, что при испарении вода застывает в самых причудливых формах и порой напоминает цветы, которые выросли прямо из-под земли.

Чуть позже ему повстречалась в лесу белка уже в зимнем наряде, а потом и семейство лосей.

«Лесная красавица замерла и внимательно рассматривает меня. Вот это везение! Это однозначно взрослая опытная лосиха. Она словно подглядывает за мной, не сводит с меня взгляд! Стоило мне перевести камеру немного левее, я увидел огромного лося”, — рассказывает биолог.

При попытки приблизиться к животным, осторожные звери “величественно удалились в лесную чащу”. Биологу удалось разглядеть, что их было трое: лось и лосиха со своим уже подросшим лосенком.