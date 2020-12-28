По словам медиков, артистка находится в сознании и может самостоятельно дышать.

Медики сообщили о самочувствии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая три дня назад попала с коронавирусом в петербургскую больницу. Сейчас она находится в тяжелом, но стабильном состоянии, передает «Фонтанка» со ссылкой на Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова.

«Она в сознании и разговаривает, а ещё дышит сама — вот это хороший показатель. Прогнозов пока никаких нет», — рассказал собеседник издания.

Ранее в сети пошел слух, якобы артистка даже на больничной койке попросила сигарету у персонала. В больнице отметили, что она, вероятно, просто пошутила.