Фото: «ВАЗ-2106» разрезало пополам после ДТП в Рощино

ДТП произошло 28 декабря около 13:00 на улице Советской в Рощино Выборгского района Ленинградской области.

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По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением. Автомобиль въехал в ограждение, в результате чего его корпус оказался разрезан пополам. Водитель пережил столкновение и был госпитализирован.

Содержимое прицепа – деревянные бруски и доски – после удара оказалось на проезжей части.

Фото: 47news.ru