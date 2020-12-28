Фото: «ВАЗ-2106» разрезало пополам после ДТП в Рощино

Автор: Сергей Агутин
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ДТП произошло 28 декабря около 13:00 на улице Советской в Рощино Выборгского района Ленинградской области.

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28.12.2020 128

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением. Автомобиль въехал в ограждение, в результате чего его корпус оказался разрезан пополам. Водитель пережил столкновение и был госпитализирован.

Содержимое прицепа – деревянные бруски и доски – после удара оказалось на проезжей части.

ДТП в Рощино
ДТП в Рощино
Фото: 47news.ru
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