В Финляндии на границе с Ленобластью выявили «британский» штамм COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает издание Kouvolan Sanomat, в Финляндии на границе с Россией зарегистрирован первый носитель мутировавшего COVID-19 – так называемый «британский» штамм.

Случай зафиксирован в финском районе Кюменлааксо. Носитель недавно прибыл из Великобритании. Медицинский округ Кюменлааксо отслеживает возможную цепочку заражения, чтобы предотвратить распространение болезни.

Редакция ivbg.ru напоминает: «британский» штамм COVID-19 может быть на 70% заразнее «классического».

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28.12.2020 116
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