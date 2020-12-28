Как сообщает издание Kouvolan Sanomat, в Финляндии на границе с Россией зарегистрирован первый носитель мутировавшего COVID-19 – так называемый «британский» штамм.
Случай зафиксирован в финском районе Кюменлааксо. Носитель недавно прибыл из Великобритании. Медицинский округ Кюменлааксо отслеживает возможную цепочку заражения, чтобы предотвратить распространение болезни.
Редакция ivbg.ru напоминает: «британский» штамм COVID-19 может быть на 70% заразнее «классического».
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